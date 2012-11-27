Европейская Бизнес Ассоциация отмечает улучшение Налогового индекса в Украине во II и III кварталах. 2012 года.

Как говорится в сообщении ЕБА, переданном агентству УНИАН, в Украине Налоговый индекс (исследование качества и эффективности налоговой системы Украины глазами налогоплательщиков) во втором и третьем кварталах т.г. был зафиксирован на отметке 2.42 балла (из пяти возможных), что превышает результат в 1.90 балла, полученный в 2011 году.

Отмечается, что очевидная тенденция, которая прослеживается в результатах исследования Налогового индекса, - это ослабление налогового давления на малый и средний бизнес, наглядно демонстрируется более лояльным отношением данных категорий предпринимателей к налоговой системе Украины. «К сожалению, крупные предприятия еще не почувствовали проявлений улучшения системы налогообложения и все еще жалуются на «пристальное внимание» со стороны налоговиков, что проявляется в увеличении количества проверок и усилении фискального давления», - говорят в ЕБА.

Среди других оптимистичных результатов исследования ассоциация обращает внимание на высокие оценки, которые респонденты поставили внедрению электронных форм отчетности и других механизмов, имеющих целью упрощение этой процедуры. «Примечательно, что положительные отзывы преобладали, опять же, у представителей малого и среднего бизнеса. Также следует отметить, что согласно результатам исследования, налогоплательщики в определенной степени приспособились к изменениям, внесенным новым Налоговым кодексом, отношение к которому в начале его введения в действие было весьма скептическим, и даже отмечают определенный прогресс в ходе налоговой реформы, например, прогресс в вопросе перенесения убытков», - подчеркивают в ЕБА.

Что касается изменений эффективной налоговой ставки (соотношение прибыли согласно финансовому учету и прибыли согласно налоговой отчетности), то, как отметили в ЕБА, половина участников исследования (52%) не увидели ее изменений.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - неприбыльная организация, объединяющая более 940 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.

Исследование эффективности налоговой системы Украины проводилось на основании оценок представителей малого, среднего и крупного бизнеса - участников ассоциации, которые выразили свое видение по ключевым критериям качества налогообложения, а именно - легкости налогового законодательства, сложности администрирования налогов, степени фискального давления, качества налогового обслуживания, работы налоговиков. Соответственно, общий показатель Налогового индекса - это интегральный расчет среднего значения каждого из факторов. Дополнительно были проанализированы изменение эффективной налоговой ставки и проявления фискального давления.