Дефицит госбюджета в январе-октябре вырос в 2,6 раза - до 33,2 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2012 года увеличился в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2011 года — до 33,203 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным министерства, только в октябре дефицит госбюджета вырос на 36%, или на 8,822 млрд грн.

Общий фонд госбюджета за 10 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 31,276 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем за 10 месяцев 2011 года. При этом в Минфине заявляют, что бюджетной росписью на указанный период предусмотрен дефицит в размере 41,333 млрд грн.

В январе-октябре 2012 года доходы госбюджета составили 273,502 млрд грн - 73% от планового показателя в 373,960 млрд грн на весь 2012 год. В том числе поступления за январь-октябрь т.г. в общий фонд госбюджета составили 230,561 млрд грн при запланированном показателе на 2012 год — 322,226 млрд грн.

Поступления налога на добавленную стоимость в общий фонд составили 150,818 млрд грн, что на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение НДС денежными средствами увеличилось на 11% и составило 39,572 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета получил 42,566 млрд грн налога на прибыль предприятий, что на 2,7% больше, чем годом ранее.

Акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в общий фонд поступило 19,514 млрд грн, что на 7,6% больше аналогичного периода 2011 года.

Расходы госбюджета в январе-октябре составили 302,631 млрд грн, или 73% от планового показателя в 413,605 млрд грн на весь 2012 год. В т.ч. расходы общего фонда составили 262,225 млрд грн, что, соответственно, также составляет 73% от запланированной суммы расходов в 360,501 млрд грн на весь 2012 год.

В январе-октябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 12,302 млрд грн.

За указанный период из госбюджета было предоставлено кредитов в сумме 5,245 млрд грн, сумма возвращенных кредитов составила 1,171 млрд грн.

В январе-октябре 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 54,883 млрд грн, в т.ч. погашение внутреннего долга — 29,941 млрд грн, внешнего — 24,943 млрд грн.

Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 92,179 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 88,201 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 59,926 млрд грн, от внешних источников поступило 32,253 млрд грн.

За январь-октябрь 2012 года от приватизации в госбюджет поступило 5,662 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-октябрь 2012 года выполнен с дефицитом в сумме 29,184 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 353,685 млрд грн, расходы — 378,768 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы — 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 360,501 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 34,923 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.