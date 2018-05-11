Лайфовых страховщиков «попросят» сброситься на государственный фонд

В Украине планируется создать государственный Фонд гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни. Впрочем, несмотря на то, что Фонд будет государственным, выделение госсредств на его формирование не предполагается. Наполнять фонд будут исключительно страховщики и участие в нем будет обязательным условием присутствия на рынке. И хотя пока еще ни один "лайфовый" страховщик не обанкротился, инициатива должна сделать еще более спокойной жизнь тех граждан, кто ее и так уже застраховал.

Лайфовым страховщикам "помогут" Фондом

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) обнародовала проект Закона «О Фонде гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни», которым предусматривается создание на рынке страхования жизни гарантийного Фонда аналогичного тому, который имеет банковская система.

Украинский рынок страхования жизни трудно назвать развитым, но он все же есть, а значит, есть клиенты компаний, которые бы хотели получить гарантии возврата своих средств на случай финансовых проблем у страховщика. Именно отсутствие в этом сегменте рынка гарантийного механизма, по мнению многих экспертов, является одной из основных причин вялых темпов его развития.

Как отмечает заместитель председателя правления страховой компании «Оранта-Жизнь» Рустем Галлиев, мировая и украинская практика работы страховых компаний первые 7-10 лет предусматривает проектную убыточность, что в свою очередь негативно сказывается на их финансовом состоянии. По этой причине лайфовые страховщики на старте формируют существенный уставный капитал, чтобы покрывать расходы, связанные с организацией и поддержкой дистрибуции страховых продуктов. На сегодня только ряд украинских страховщиков жизни вышли на прибыльную деятельность, а для большинства период убыточности продолжается.

«Если говорить об украинском рынке страхования жизни, то только единицы вышли на операционную прибыль, остальные продолжают инвестировать. Стоит отметить, что из более 60 компаний только 20 ведут активную или относительно активную деятельность», - сказал Галиев.

По его словам, отсутствие большого количества активных игроков еще раз косвенно подтверждает сложность бизнеса страхования жизни, несмотря на существенную динамику, которую демонстрирует официальная статистика (+40% объема страховых платежей по итогам первого полугодия 2012 года).

«На сегодня складывается впечатление, что в Украине данный сегмент страхования никому кроме самих страховщиков не нужен. Пойти в рост лайфовому рынку не дает отсутствие реальных налоговых стимулов для самостоятельного формирования дополнительной социальной защиты – гражданами и предприятиями. Это, в первую очередь, - двойное налогообложение долгосрочных договоров страхования жизни и введение единого социального взноса на добровольные отчисления работодателя по договорам страхования жизни для его сотрудников. Отсутствие контроля деятельности страховых агентов, которые своим непрофессионализмом банально искривляют информацию, которую должен знать клиент», - подчеркивает Галиев.

«Остается только надеяться, что государство рано или поздно поверит в перспективность украинского «лайфа» и окажет ему поддержку, или, по крайней мере, прекратит «вставлять палки в колеса», - отмечает Галиев.

Между тем, это не означает, что компании не проводят страховые выплаты, просто их финансовая гибкость на случай непредвиденных расчетов ограничена. Чтобы клиент не переживал по поводу получения положенных ему сумм, нужно предоставить ему гарантию. Такой "гарантией" и призван стать Фонд гарантирования страховых выплат.

«Потребители страховых услуг должны быть уверены в том, что их средства в страховой компании дополнительно защищены гарантированными выплатами из специализированного фонда», - поясняет генеральный директор страховой компании «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» Татьяна Рыжова.

И хотя, за весь период существования украинского рынка страхования жизни не обанкротился ни один страховщик, никто не может гарантировать, что подобного не произойдет в будущем.

«Одним из ступоров развития рынка страхования жизни является отсутствие Фонда гарантирования. В связи с этим ответ на вопрос, нужен ли фонд, - однозначно нужен. В какой форме, с какими правами, кем учрежденный, за какие деньги, с какой нормой отчисления и т.д., - вопросы реализации, но в них, как всегда, все упирается», - отмечает Галиев.

Госсредств не дадим, но управлять будем

Если в необходимости создания Фонда гарантирования страховых выплат никто не сомневается, то вопрос, в каком виде он должен существовать, остается дискуссионным.

***Согласно законопроекту, Фонд - государственное специализированное учреждение. Его органами управления являются наблюдательный совет и правление. В состав набсовета входят пять человек - два представителя правительства, один представитель Нацкомфинуслуг и два представителя участников фонда, которые избираются на общем собрании.

«Вариант, предложенный в законопроекте, несовершенен. В первую очередь, из-за отсутствия первичной государственной инвестиции, которая имела место в банковском фонде. Первичные и периодические взносы для компаний по страхованию жизни не позволят сформировать достаточные ресурсы для нормальной эффективной работы Фонда», - считает Галиев.

Действительно, несмотря на то, что Фонд позиционируется как государственное учреждение, о каких-либо госинвестициях на его формирование речь не идет. Наполнять его планируется за счет вступительных взносов страховщиков в размере 20 тыс. грн, а также членских взносов, которые компаниям нужно будет платить два раза в год в размере 0,4% от суммы страховых премий по результатам 6 и 12 месяцев. При этом, если у Фонда не будет достаточно средств для выплат страхователям, предусмотрена возможность устанавливать дополнительные взносы для компаний-членов. Как видно, предлагается довольно забавная форма существования Фонда - страховщики формируют финансовый ресурс, которым в дальнейшем, по сути, будут управлять не они, а государство. Эффективность такой схемы, по мнению страховщиков, весьма сомнительна.

«Возникает опасность узурпации Фонда, сформированного за счет вкладов страховщиков, государством, которое занимает странную позицию – денег на создание не дадим, их нет, а управлять Фондом будем», - подчеркивает Галиев.

В этой связи можно провести параллель с Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Маленькое, но существенное отличие - при создании ФГВУ в 1998 году Национальный банк Украины выделил 20 млн грн. Сумма возможно незначительна, но все лучше чем ничего. Кроме того, в период кризиса Нацбанк перечислил в поддержу Фонда 1 млрд грн за счет превышения доходов над расходами НБУ за 2008 год. Таким образом, страховщики вполне обоснованно недоумевают, почему бы этот позитивный опыт не распространить и на Фонд гарантирования страховых выплат.

Кроме того, учитывая, что стать участниками Фонда должны будут все компании, которые хотят работать на рынке страхования жизни, то речь идет о солидарной ответственности. Однако, вряд ли лидеры рынка, которые будут основными донорами Фонда, готовы тянуть ответственность за всех лайфовых страховщиков.

Есть вопросы у страховщиков и к размеру членского взноса в Фонд. Так, одни считают, что предусмотренных 0,4% от суммы страховых платежей более чем достаточно, но только при условии государственного участия в формировании Фонда, хотя добавляют, что на первом этапе его работы этой суммы может не хватить.

«По нашим оценкам, более чем достаточно (0,4% - ред.) при условии первичного наполнения Фонда государственной инвестицией. Но на первом этапе даже такого существенного взноса может быть мало», - считает Галиев.

Другие страховщики отмечают, что в странах, в которых существует подобная модель гарантирования выплат, размер взноса несколько ниже. «В странах, где существуют аналогичные фонды, отчисления не превышают 0,1-0,2%», - рассказала Рыжова.

Хотя, по мнению финансового директора СК «Fidem Life» Татьяны Бартащук, «вопрос не столько в размере процента от суммы страховых платежей, сколько в самой идее».

Что касается предусмотренной законопроектом максимальной суммы гарантийной выплаты в 20 тыс. грн, которую сможет получить застрахованное лицо по договору страхования жизни от Фонда, то страховщики называют ее «усредненной».

«Стоить взять во внимание, что полисы, приобретенные клиентами, - совершенно разные. Соответственно, и размер выплат очень отличительный. Если для одних полисов 20 тысяч – это достаточная сумма, то для других – совершенный мизер», - отмечает Бартащук.

Хотя в целом представители страхового бизнеса считают, что начать работу Фонд может и с такой гарантированной суммы, повышать ее можно по мере возможности и налаживания механизма выплат.

«Если сравнивать с банковскими депозитами, то сейчас их фонд [гарантирования вкладов] гарантирует 200 тыс. грн. Но в свое время банки начинали с 5 тыс. грн. Поэтому [страховщикам], можно начать и с 20 тыс. грн и потом, по мере увеличения размера Фонда, постепенно повышать размер гарантированной выплаты», - говорит Рыжова.

«Если посмотреть на Западную Европу, Америку, Канаду, мы убедимся, что в этих странах лайфовый рынок очень развит. У нас же пока население еще не до конца понимает преимущества страхования жизни. Хотя, с точки зрения долгосрочных перспектив, этот финансовый инструмент очень выгоден. Поэтому, уверена, что перспективы развития лайфового рынка очень широкие, потенциал хороший. С точки зрения относительно 2013 года, хочется отметить, что поскольку страхование жизни – финансовая сфера, его развитие будет очень сильно зависеть от стабильности состояния экономики Украины», - подчеркивает Бартащук.

Как бы там ни было, представители рынка страхования жизни уверены, что создание Фонда станет хорошим стимулом развития данного сегмента украинского рынка. Это даст дополнительные гарантии клиентам лайфовых компаний, что автоматически увеличит поток страховых платежей, а также повысит уровень культуры страхования у населения.

Алексей Савченко (УНИАН)

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