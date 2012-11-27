Медведев: Россия не будет сокращать долю евро в своих резервах

Москва. Россия не будет сокращать долю евро в своих резервах, несмотря на кризис в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с французским премьером Жаном-Марком Эйро.

Он сообщил, что около 42% валютных резервов России номинированы в евро.

«Это большие деньги, потому, что в России большие валютные запасы. Мы не собираемся ничего пересматривать потому, что мы уверены в силе абсолютного большинства экономик, входящих в еврозону», - сказал он.

«РФ, правительство России желает всяческих успехов ЕС, государствам, которые входят в евро, в стабилизации ситуации. Мы действительно очень близкие партнеры», - сказал Д.Медведев и добавил, что взаимный товарооборот России и ЕС составляет 400 млрд евро.

Российский премьер подчеркнул, что очень хорошо, что мир пришел к экономическому кризису 2008 года в ситуации, когда есть не только доллар, но еще одна очень мощная резервная валюта.

«Евро потерять нельзя. Если мы останемся перед лицом новых кризисов с одной-двумя резервными валютами – это грозит прочности всей экономической конструкции, всему экономическому миропорядку», - сказал он.

Напомним, 16 ноября президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции в Москве с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о своей уверенности в том, что сложности в зоне евро будут преодолены.

«Мы не подвергаем никакому сомнению жизнеспособность Европейского Союза и европейской валюты. Иначе бы не держали 40% наших золотовалютных резервов, а они по объему третьи в мире, в евро. Уверены, что сложности будут преодолены», - сказал В.Путин.