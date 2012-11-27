Налоговики с начала года изъяли незаконного алкоголя и табака на 146 млн грн

Сотрудники налоговой милиции в ходе борьбы с незаконным производством и распространением подакцизных товаров с начала 2012 года изъяли из оборота 199,3 тыс. декалитров алкогольных напитков общей стоимостью 105 млн грн и 4,9 млн пачек табачных изделий на сумму 41,4 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ со ссылкой на данные Главного управления налоговой милиции.

Согласно сообщению пресс-службы, с начала года налоговики раскрыли 660 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок акцизного налога, закрыли 241 незаконное производство ликероводочной продукции и изъяли из оборота 239 тыс. декалитров спирта на общую сумму свыше 70 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Налоговики в январе-сентябре 2012 года осуществили 4,8 тыс. проверок предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, в ходе которых выявили 6,1 тыс. нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму 1,2 млрд грн.