Луганск просит Азарова разблокировать 25 млн грн на счетах казначейства

Депутаты Луганского горсовета обратились в Кабинет министров с просьбой способствовать разблокированию около 25 млн грн средств городского бюджета на счетах Главного управления Государственного казначейства в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня на заседании городского совета, за него проголосовали единогласно 62 депутата.

По словам мэра Луганска Сергея Кравченко, данная сумма предназначена для борьбы с подтоплением территории города, а также на ремонт социальных объектов, дорог и другие работы.

Как сообщал УНИАН, руководители Кировограда, Львова, Тернополя, Сум в последние месяцы перед выборами в Верховную Раду 28 октября заявляли о проблемах, которые возникли из-за задержки платежей Госказначейством. Уже после выборов акции протеста проходили в Тернополе и Сумах. В Ивано-Франковске коммунальщики пикетировали здание Государственного казначейства в Ивано-Франковской области, требуя выплаты долгов по зарплате.

26 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов детально изучить состояние дел и предпринять все необходимые меры для недопущения задержек выплат бюджетникам.

Кроме того, Казначейству поручено предоставлять краткосрочные целевые ссуды для выплаты зарплат, если с соответствующими заявками будут обращаться руководители городов.

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