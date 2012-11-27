Тигипко: введение 15% сбора при продаже валюты только усилит теневой рынок

Введение в Украине налога на продажу валюты в размере 15% от суммы сделки только усилит теневой рынок и не приведет ни к чему хорошему. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социального развития Украины Сергей Тигипко, отвечая на вопрос УНИАН на 9-м съезде Федерации работодателей Украины.

«У меня резко негативное отношение (к инициативе введения налога - УНИАН). Ни к чему хорошему это не приведет, а только усилит теневой рынок», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, законопроект о введении 15% сбора был зарегистрирован в Верховной Раде. Однако 20 ноября ВР отложила его рассмотрение на неопределенный срок, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект. При этом глава Национального банка Сергей Арбузов в интервью телеканалу ICTV заявил, что Нацбанк намерен настаивать на введение налога.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.