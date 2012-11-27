В Киеве 95% налогоплательщиков отчитываются в электронной форме

Количество налогоплательщиков, которые работают в Киеве и отчитываются в электронной форме, за 10 месяцев 2012 года выросло до 95%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киеве.

Согласно сообщению, клиентами столичных отделений Центра сертификации ключей уже стали 22 тысячи налогоплательщиков столицы. Им, по данным Госналогслужбы в Киеве, выдано 39 тысяч электронных ключей.

«На сегодня сотрудники налоговой работают над расширением возможностей услуги для того, чтобы владельцы ключей могли подавать электронную отчетность в Пенсионный фонд и службу статистики», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре Государственная налоговая служба Украины обнародовала «электронный рекорд»: за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. Охотнее всего услугой электронной цифровой подписи, по словам налоговиков, пользуются плательщики – физические лица, которых в общей сложности зарегистрировано 38,4 тыс. человек. Им выдано 54 тыс. электронных ключей, юридическим лицам – а это 22,7 тыс. субъектов, выдано 69,9 тыс. сертификатов.