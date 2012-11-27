На межбанке вторника торги закрылись ростом котировок

Во вторник, 27 ноября, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1550/8,1640, к 12:00 цены поднялись 8,1645/8,1680. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1690/8,1740 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2635/39, к 12:00 цены снизились 0,2632/36. К закрытию цены достигли уровня 0,2631/35. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,0200 (+0,0103).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2955/1,3005. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5925/10,6060, к 12:00 цены ушли вниз 10,5800/10,5885. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5835/10,5940.