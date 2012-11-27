Минфин привлек в госбюджет 503 млн грн от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 503,025 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 27 ноября.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин доразместил 3-летние индексированные ОВГЗ на сумму 503,025 млн грн, под 9,2% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек 20 ноября в госбюджет 74,099 млн долл. и 506,685 млн грн от продажи ОВГЗ. Средства в гривнях были привлечены в результате размещения стандартных 5-летних ОВГЗ под 14,3% годовых. Сумма в долларах США была привлечена от продажи 2-летних бумаг, номинированных в долларах США, по которым была снижена доходность до 8,5% с 9,3%.

Справка УНИАН. По состоянию на 27 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 192,863 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,435 млрд грн, в собственности банков - 71,927 млрд грн, нерезидентов - 6,056 млрд грн.