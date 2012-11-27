Винницкий горсовет погасил облигации серии F на 10 млн грн

Винницкий городской совет 26 ноября в полном объеме погасил облигаций серии F на 10 млн грн.

Об этом УНИАН сообщил заместитель мэра Винницы Валерий Коровий.

По его словам, 26 ноября горсовет в полном объеме рассчитался по облигациям серии F, выпущенных банком "Хрещатик".

В.Коровий отметил, что погашение облигаций, запланированное в 2011 году, было реструктуризировано до 1 декабря. Согласно договору, с февраля по ноябрь 2012 года Винницкий горсовет ежемесячно гасил облигации на сумму 1 млн грн., а также выплачивал банку доход из расчета 17,88% годовых от остатка суммы непогашенных облигаций.

Как сообщал УНИАН, муниципальные облигации Винницкого горсовета серии F на общую сумму 10 млн грн выпущены 1 августа 2008 года через уполномоченный банк "Хрещатик".

Облигации выпущены сроком на 3 года 5 месяцев со ставкой доходности - 17,88% годовых.

Вырученные от продажи облигаций средства, городская власть Винницы направила на капитальный ремонт дорог.