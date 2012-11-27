В Кабмине хотят смягчить монетарную политику для роста экономики

Правительство выступает за смягчение монетарной политики, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для кредитования реального сектора экономики и будет способствовать ее росту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на съезде Федерации работодателей Украины.

«У нас есть серьезные возможности для смягчения монетарной политики, чтобы облегчить работу нашего бизнеса на внутреннем рынке. Мы завершаем разработку комплекса мероприятий и уже начинаем их реализовывать для активизации денежного обращения в стране», - сказал Н.Азаров.

При этом он заверил, что смягчение монетарной политики не приведет к росту инфляции и не повлияет на стабильность валютного курса.

«Мы считаем, что определенные риски есть, но эти риски по сравнению с необходимостью роста экономики являются допустимыми, то есть мы способны поддерживать стабильность нашего валютного курса и одновременно увеличивать объемы кредитования экономики», - отметил премьер.

Н. Азаров подчеркнул, что правительство занимает позицию максимального невмешательства в дела бизнеса. «Предварительные решения по жесткой валютной и монетарной политике принимались в условиях дестабилизации на валютном рынке, но сейчас платежный баланс выравнивается, и, безусловно, все эти меры будут отменяться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №479 от 16 ноября «Об установлении размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте» ввел обязательную продажу 50% валютной выручки.

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. 20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Справка УНИАН. В Украине денежная масса в октябре сократилась на 0,7% (с начала года увеличилась – на 6%) – до 727 млрд грн, монетарная база сократилась на 0,9% (с начала года выросла на 2,4%) – до 245,6 млрд грн.