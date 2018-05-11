Назад в СССР: за валютное «выживание» хотят сажать

В Украине растет психопирамида на валютном рынке. Государство ужесточает контроль оборота «иностранцев», экспортеры, кто не имеет «крыши» во власти, привыкают к новым правилам игры, а рядовые украинцы готовятся вернуться в советские и ранние постсоветские «уголовные» времена. И все это происходит на фоне решений Нацбанка, которые продиктованы полным безденежьем на государственном уровне.

Главные новшества Национального банка, ряд которых уже вступил в силу, вынуждают украинский рынок «погрузиться» в 90-е годы и вспомнить уже подзабытые термины: "менялы" и хорошо с ним рифмующееся "кидалы". То есть, работать на валютном рынке мы будем, в принципе, по мировым стандартам и согласно ряду советов Международного валютного фонда (что имеет смысл), а жить – по принципам времен развала СССР, то есть, по примеру 90-х годов. И что интересно, цель всего перечисленного представлена как вполне верная – любыми мерами пополнить бюджет и усохшие золотовалютные запасы, а вот механизмы ее действия навевают, не дай Бог, «ностальгию».

Нацбанк уполномочен заявить

Нацбанк начертил основные принципы работы на валютном рынке в период полного безденежья, или согласно программе «партии» по минимизации долларовой зависимости (читать – изъять валюту любым способом). Таковыми являются: обязательная продажа валютной выручки экспортерами, переход к плавающему курсу (экс-глава НБУ Владимир Стельмах поднимал этот вопрос в 2008 году – расцвет кризиса, сейчас на этом настаивает МВФ), введение налога на продажу валюты (что по сей день остается под вопросом – как же «новые» депутаты отчитаются «о заботе» перед избирателями.

И главное для власти, чтобы релизовать все перечисленное - защитить рынок от «теневых» схем (что неизбежно) при работе в новом режиме, основанном на ручном механизме. Для этого «вводится» тесное сотрудничество Нацбанка в данном вопросе с МВД и налоговой. Регулятором даже создан Комитет по противодействию проведению недобросовестных валютных операций. Глава ведомства уже назначен - Юрий Горшков, который заявил, что целью комитета будет борьба с нелегальным рынком валюты совместно с силовыми структурами, которые, в отличие от НБУ, имеют право проводить оперативно-розыскные мероприятия, проверки субъектов предпринимательства, изымать денежные средства и задерживать граждан. Еще одно ожидаемое новшество - "бивалютная корзина", но вопрос изучается, причем в диалоге с россиянами, которые эту практику и ввели первыми. Следуя логике НБУ, следующим шагом должно стать введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой, ведь «серый» рынок в таких жестких рамках должен только расцвести. Национальный банк уже заявил о поддержке данного решения.

По словам главы комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрия Горшкова, «это (теневая продажа наличной валюты – ред.) уже будет не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это уже будет уголовная ответственность».

Он также отметил, что ситуация на валютном рынке в части ослабления курса гривни обусловлена, прежде всего, манипуляциями настроением населения со стороны отдельных игроков. Таким образом, к расшатыванию ситуации на валютном рынке приложило руку и само население.

«Ситуация с курсом доллара нагнетена искусственно. Есть ряд людей, которые хотят на этом заработать сверхприбыль и, по сути, вовлекли всех граждан Украины в эту пирамиду. Но если в случае с финансовой пирамидой можно привлечь организаторов к ответственности, то здесь все основные функции переложены на само население», – подчеркнул Горшков.

Хотя, бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что дефицит долларов на внутреннем рынке Украины создан искусственно, прежде всего из-за занижения денежной оценки экспорта.

«Дефицит долларов на внутреннем рынке Украины создан искусственно, прежде всего из-за занижения денежной оценки экспорта, искусственного завышения цены импорта и целого ряда других факторов, которые используются в интересах олигархических структур», - отмечает Данилишин. По его мнению, свободный обменный курс в стране нужно было вводить еще в мае-июне 2012 года, «искусственное сдерживание курса также способствовало рецессии в экономике страны», теперь девальвация из-за непродуманной политики Нацбанка неизбежна.

«Неизбежность девальвации национальной валюты искусственно подогревалась и непродуманной политикой Национального банка Украины. Если есть спрос на валюту - не надо ничего запрещать - это только усиливает ажиотаж, панику, а стараться всеми возможными средствами удовлетворять спрос. Для этого нужно предлагать привлекательные депозитные программы для аккумулирования средств населения в банковских структурах, создавать государственные (под гарантии правительства) жилищные фонды для строительства жилья, формировать своего рода государственные жилищные облигации, которые затем можно было бы обменять через жилищные программы на квадратные метры жилья. Наконец - реально заниматься рынком земли, а не имитировать какую-то земельную реформу. Нужно реально показать, что скупка валюты является не самым лучшим способом сбережения в период кризиса», - подчеркивает Данилишин.

В любом случае, очевидно, что регулятор добрался до святого - валютных сбережений граждан плюс до "конвертной" составляющей зарплаты. Видимо, для того, чтобы население так не переживало и не металось с кучей баксов в кармане, регулятор решил всеми доступными методами изъять валютную наличность из-под матрацев. И, собственно, широко обсуждаемые и введение 15%-ного сбора, и уголовная ответственность за операции с наличной валютой - звенья одной цепи, с помощью которой население хотят простимулировать добровольно отдать "зеленые". Скептики говорят, что проявив нестойкость, мягкотелость и склонность к панике, власть руками населения может запустить скрытый механизм девальвации гривни. И произойдет это, как только "на свет" выйдет достаточное количество валютной наличности.

Впрочем, законопроект о 15% валютном сборе, подготовленный главой профильного комитета ВР Виталием Хомутынником, отозван для доработки, но его рассмотрение Радой не исключено 4 декабря – на последнем заседании ВР в нынешнем составе.

И тут стоить обратить внимание на самый свежий мессидж от Президента, вернее от первого заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой, которая считает, что возможное введение в Украине 15% налога на продажу валюты не является инструментом, способным решить проблемы экономики страны. При этом, она выразила убеждение, что и авторы соответствующего законопроекта это понимают.

Но это, так сказать, очерчивание общей ситуации.

"Валютку" подгоняют под существующую уголовную ответственность

А если конкретно об уголовной ответственности, то, по словам Виталия Извекова, юриста компании «Jurimex», ее введение не новшество в истории украинского законодательства.

В 2000-м году была упразднена статья 80 Уголовного кодекса Украины 1960-го года, которая предусматривала возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, которые незаконно занимались скупкой, обменом и другими операциями с иностранной валютой.

«Как видим, власть снова пытается возвратить уголовное преследование «валютчиков», которых, учитывая предлагаемые новаторства с 15%-м сбором в Пенсионный фонд от продажи валюты, появится немало. Следует отметить, что законодатель не вводит специальную норму, которая «теневые» валютные операции считала бы преступлением. Как высказываются представители Нацбанка, после введения сбора от продажи валюты ее «теневая» продажа будет считаться уклонением от уплаты налогов, за что предусматривается уголовная ответственность. Здесь следует исправить допущенную «понятийною» ошибку, так как Уголовный кодекс различает уклонение от уплаты налогов (ст. 212 УКУ) и уклонение от уплаты сбора в Пенсионный фонд (ст. 2121 УКУ). И именно последняя статья подлежит применению в данном случае», - отмечает эксперт.

Таким образом, по его словам, уголовная ответственность уже предусмотрена, просто под неё указанными изменениями «подводят» теневое обращение валюты.

«На сегодняшний день в случае неоплаты сбора в Пенсионный фонд предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 8 500 грн. до 25 500 грн. либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При этом следует понимать, что к уголовной ответственности привлекаются те лица, которые продают валюту за гривню и только в случаях, если сумма сбора с таких операций, подлежащая уплате в Пенсионный фонд, превышает 536 500 грн. То есть, простой человек, который решил обменять свою тысячу долларов на рынке, не может быть привлечен к уголовной ответственности за неуплату 15% сбора», - поясняет юрист.

В то же время, по его словам, Кодекс об адмиправонарушениях пестрит нормами, по которым можно привлечь к административной ответственности.

Например, ст. 162 КУоАП предусматривает ответственность за незаконную продажу, обмен валютных средств; ст. 1651 устанавливает санкцию за неуплату сбора в Пенсионный фонд в виде штрафа в размере от 425 грн. до 850 грн.

Не исключено, что контролирующие органы могут посчитать, что, обменивая валюту, человек занимается незаконной предпринимательской деятельностью, что влечет за собой административное наказание в виде штрафа от 340 грн. до 1 700 грн. с конфискацией денег.

Сажать нельзя оштрафовать...

Игорь Реутов, руководитель департамента, адвокат АФ «Грамацкий и партнеры», уточнил, что до отмены в 2000 году уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях, санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок до 5 лет (если деяние совершено в значительном размере, т.е. 20 минимальных зарплат), а за деяния, совершенные в крупных размерах (100 минимальных зарплат) - от 5 до 10 лет лишения свободы.

«Как известно, в настоящее время нарушение порядка проведения расчетов при осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты является административным правонарушением, которое для обычных граждан согласно ст. 155-1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 6 необлагаемых минимумов доходов граждан (н.м.д.г.) 1 н.д.м.г. составляет 17 грн.), при повторном правонарушении до 6 до 15 н.д.м.г.

В том случае, если неофициальную продажу иностранной валюты будут трактовать как уклонение от уплаты налогов (в виду неуплаты нововведенного налога), то уголовная ответственность может наступать на общих основаниях (ст. 212 УК), а именно:

* в виде штрафа в размере от 1 до 2 тыс. н.м.д.г., если нарушение (неуплата налогов) составляет 1000 н.д.м.г.и более – в 2012 году 1 н.д.м.г. при квалификации преступлений составляет 536.5 грн.;

* в виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. н.м.д.г., если нарушение составляет 3000 н.д.м.г. и более;

* в виде штрафа в размере от 15 до 25 тыс. н.м.д.г., если нарушение составляет 5000 н.д.м.г. и более.

При этом в первых двух случаях лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно уплатило налоги и возместило причиненный ущерб до привлечения к ответственности.

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец, Новак и партнеры", подчеркивает, что введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой либо нарушение правил о валютных операциях, крайне маловероятно. В последние время государство приложило немало усилий в отношении декриминализации уголовной ответственности в части, касающейся экономических преступлений. В связи с чем совсем недавно был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» (от 15.11.2011 №4025-VI).

«Введение уголовной ответственности за данные правонарушения в уголовный кодекс фактически вернет Украину к советским временам, когда за такие преступления было предусмотрено наказание вплоть до расстрела. Однако даже в случае внесения соответствующих статей сегодня в уголовный кодекс, на мой взгляд, ответственность за такие преступления будет ограничена штрафом и лица, компенсирующие ущерб государству, будут освобождаться от уголовной ответственности», - подытожил юрист.

Таким образом, можно сделать вывод: валюта в кошельке – снова преступление, а если на это пошел или тебя пошли (с учетом «черных» зарплат, которые процветают в связи с налоговым законодательством), то обязательно обзаведись «крышей». Так сказать, вспомни уроки прошлого – мы к ним постоянно возвращаемся.

Нана Черная (УНИАН)