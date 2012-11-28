Fitch понизило кредитный рейтинг Аргентины сразу на пять ступеней

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте на пять ступеней - с «В» до «СС», сообщается в пресс-релизе компании.

При этом краткосрочный РДЭ понижен с «В» до «С», а тот же показатель в национальной валюте опустился с «В» до «В-» с негативным прогнозом.

Такое понижение в Fitch объясняют растущей вероятностью дефолта Аргентины. Он настанет в случае, если стране не удастся до 15 декабря погасить 1,3 млрд долл. старых долгов фондам Elliott Capital Management и Aurelius Capital Management.

Постановление об этой выплате 21 ноября вынес суд Нью-Йорка, признав законными требования о полной выплате долга от 2001 года держателям долговых обязательств страны, которые отказалась от реструктуризации системы выплат, произведенной Аргентиной в 2005 и 2010 годах.

Власти Аргентины ранее отказались признать решение суда законным и заявили, что оно будет обжаловано, передает «Газета.Ru».