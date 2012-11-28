НБУ: принудительная конвертация валютных переводов не коснется большинства украинцев

Средняя сумма перевода в Украину в пользу физических лиц составляет 574 долл., поэтому введенная Национальным банком Украины (НБУ) принудительная конвертация крупных валютных переводов не коснется большинства украинцев.

Об этом заявила директор Генерального департамента информационных технологий и платежных систем Нацбанка Наталья Синявская, сообщается на сайте регулятора.

"Средняя сумма перевода, который поступает в Украину, составляет 574 доллара США, поэтому это ограничение не будет препятствием для пересылки денег теми средствами или платежными системами, которые сегодня используются для осуществления переводов", - сказала Н.Синявская.

По ее словам эта мера будет способствовать дедолларизации экономики Украины и повышения статуса национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №476 от 16 ноября, обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более в течение одного месяца для одного человека. Требование обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и в российских рублях.

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