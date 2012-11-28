Из-за волнения рынка по поводу ситуации в США позиции пары EUR/USD снижаются - Forex Club

В среду, 28 ноября, рынок возьмет передышку, чтобы осмыслить ориентиры на ближайшее время и определиться, стоит ли поддерживать восходящий тренд по EUR, возможна консолидация основных валютных пар, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, EUR/USD может остаться в рамках 1,29–1,2960. Слишком много факторов выступает именно в пользу ослабления пары. Чем больше подтверждений слабого состояния американской экономики будет получать рынок, тем больше давление будут испытывать рискованные валюты.

GBP/USD выглядит более стабильной, однако потенциал роста, возможно, исчерпан, так как до конца недели не ожидается интересных событий. На сегодня диапазон 1,60–1,6050 вполне вероятен.

Диапазон торгов по USD/JPY может сузиться до 30 пунктов – 82,00-82,30. Надежда в плане катализатора лишь на данные ВВП за 3 квартал из США, публикуемые в четверг. Если показатель будет пересмотрен в сторону повышения (особенно если до 3%), пара может пробить 82,50 и пройти в район 83,00.

Законодатели США не могут найти возможности обсудить, каким образом предотвратить угрозу финансового обрыва. Волнение рынка уже выливается в сдержанное снижение европейских валют.