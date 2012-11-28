Торги на межбанке среды открылись ростом котировок по доллару

В среду, 28 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1670/8,1770 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2626/30, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5550/10,5695.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2924/26 (вторник – 1,2991/93).

Во вторник, 27 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.