Кабмин утвердил макропоказатели 2013 года: рост ВВП 3,4%, инфляция – 4,8%

Кабинет министров Украины утвердил макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2013 год, согласно которым рост ВВП по итогу года ожидается на уровне 3,4%, инфляция – 4,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил первый заместитель министра экономического и торговли Анатолий Максюта. Также, сообщил А.Максюта, размер номинального ВВП утвержден на уровне 1 триллион 576 миллиардов гривень.

Напомним, Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.