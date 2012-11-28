Налоговая в ходе проверок фиксирует нарушения закона об оплате труда в 90% случаев

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) фиксирует нарушения налогового законодательства в части оплаты труда в 90% случаев от общего числа проведенных проверок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается в сообщении, с начала года сотрудники ГНСУ в рамках проведения контрольно-проверочных мероприятий выявили 77 тыс. наемных работников, трудившихся без оформления трудовых соглашений и не плативших налоги. Объем доначисленных и уплаченных налогов составил 15 млн грн.

Кроме того, выявлены 44 тыс. граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без оформления соответствующих документов. Объем налогов, доначисленных к уплате, составил 12 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем зарплат, которые выплачиваются украинцам, не имеющим официального оформления на своих рабочих местах, составляет, по разным оценкам, до 145 млрд грн. По состоянию на середину сентября Госналогслужба легализовала трудовые отношения более 60 тыс. наемных работников с работодателями, вследствие чего бюджет получил дополнительно 11 млн грн налога на доходы физических лиц.