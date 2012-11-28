Украина и ЕЭК намерены постепенно отменять торговые барьеры

Москва. Украина и Евразийская экономическая комиссия намерены постепенно отменять торговые барьеры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в среду, 28 ноября, сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Москве по итогам первого заседания «Диалога по торговым вопросам» между ЕЭК и правительством Украины.

«Мы договорились, что в течение 3-4 месяцев мы проведем инвентаризацию существующих защитных мер на предмет их существенного сокращения и в среднесрочной перспективе – ликвидации», – сказал П.Порошенко.

По его словам, такой подход будет способствовать активизации торгового обмена.

П.Порошенко сообщил, что Украина отменила защитные меры по спичкам и в среду, 28 ноября, подписан приказ о допуске на рынок Таможенного союза украинских нержавеющих труб. Также определен формат по пересмотру защитных мер по карамели.

В свою очередь, А.Слепнев сообщил, что 6-7 декабря начнется первый раунд консультаций по определению формата торговли стальными трубами на следующий год.

«Это очень чувствительная позиция для Украины в нашей взаимной торговле, исчисляемая многими миллионами долларов», - сказал он.

«Мы обсудили ситуацию с существующими барьерами во взаимной торговле. К сожалению, отметили, что их много с каждой стороны, они копились долгое время. Это вызов для нашего диалога», - сказал А.Слепнев.

По его словам, в ходе переговоров стороны констатировали, что на фоне роста в 2011 году в этом году взаимная торговля не растет.

«Для этого есть вполне объективные причины - и в сфере энергетики, и считаем, что здесь есть большая поляна для совместных усилий по улучшению бизнес климата и снижения барьеров. Что должно помочь максимально использовать эффект от ратифицированного соглашения о зоне свободной торговли СНГ», - сказал А.Слепнев.

Напомним, в среду, 28 ноября, в Москве министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко провели первое заседание «Диалога по торговым вопросам».

«Диалог по торговым вопросам» учрежден в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины», который был подписан в сентябре 2012 году.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.