Порошенко: «Диалог по торговым вопросам» - это сотрудничество Украины и ТС в формате «3+1»

Диалог по торговым вопросам между ЕЭК и правительством Украины является реализацией предложенной Украиной концепции сотрудничества в формате «3+1».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал министр экономического развития и торговли Петр Порошенко на пресс-конференции в Москве по итогам первого заседания «Диалога по торговым вопросам между» ЕЭК и правительством Украины.

«Мне неизвестна дискуссия о возможности участия Украины в Таможенном союзе. Те меры и шаги, какие сегодня предпринимаем, говорят о том, что мы выработали внятную институциональную форму взаимоотношений между Украиной и Таможенным союзом», - сказал П.Порошенко.

«Это является реализацией той концепции «3+1»,… в рамках которой мы решаем все вопросы торгово-экономического взаимодействия», - добавил он.

По его словам, сегодняшнее заседание подтвердило высокую эффективность этого формата взаимоотношений.

«Никаких других вопросов расширения формата переговоров не рассматривается и рассматриваться не может», - подчеркнул он.

П.Порошенко также сообщил, что следующее заседание «Диалога по торговым вопросам» между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины пройдет в Киеве в апреле-мае 2013 года.

«Мы договорились о дате и месте следующего нашего заседания. На условиях взаимности мы договорились, что это будет Киев в апреле-мае 2013 года», - сказал он.

По словам П.Порошенко, это заседание будет совмещено с форумом, который будет посвящен максимальной ликвидации торговых и технических барьеров в торговле между Украиной и Таможенным союзом.

Он отметил, что первый такой диалог между Украиной и Таможенным союзом налажен.

«Нам приятно быть первопроходцами и с удовлетворением отмечу, что нашим опытом воспользовались другие крупнейшие партнеры Таможенного союза», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 ноября, в Москве министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко провели первое заседание «Диалога по торговым вопросам».

«Диалог по торговым вопросам» учрежден в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины», который был подписан в сентябре 2012 году.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.