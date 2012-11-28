Цена золота на торгах в среду продолжает снижаться - Weltrade

Золото на спотовом рынке в среду, 28 ноября, снижается в пределах 0.23%. По состоянию на 14:00 EET цена на рынке СПОТ составила 1738.10 долл./тр. унция.

Фьючерсы на декабрь на бирже СОМЕХ торгуются на отметке 1739.3 долл./тр. унция, на апрель – 1744.5 долл./тр. унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 28 ноября зафиксированы на уровне 1741.00 долл./тр. унция против «вечерних» 1746.25 долл./тр. унция во вторник, 27 ноября.

Как отмечают эксперты аналитического отдела компании Weltrade, золото в среду продолжает снижаться, приблизившись к уровню 1738.00 долл./тр. унция, который может оказать металлу поддержку. Однако при его потере снижение может достичь области 1703.00 долл./тр. унция. Причиной удешевления золота является вновь возросшая неопределенность перспектив как мировой экономики, так и региональных. Продемонстрированная европейцами нерешительность при решении проблем Греции заставляет инвесторов с тревогой смотреть в будущее на фоне сохраняющейся финансовой нестабильности в еврозоне, где возрастает риск возникновения проблем у Италии и Франции. При этом не стоит забывать и про Испанию со всеми возрастающими сепаратистскими настроениями внутри страны. Совокупность этих факторов будет все более концентрировать внимание участников рынка на бюджетных переговорах в Вашингтоне, которые вряд ли будут проходить спокойно, чем могут усилить риск всплесков волатильности в декабре.

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