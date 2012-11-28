Ефремов допускает рассмотрение проекта бюджета-2013 в ВР на cледующей неделе

Верховная Рада Украины уже на будущей неделе может рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он сказал, что сегодня на заседании правительства были утверждены основные макроэкономические показатели. «Министерству финансов понадобится два дня для того, чтобы подготовить этот бюджет и внести его на рассмотрение Верховной Рады», - сказал он.

Именно поэтому, по убеждению А.Ефремова, «если Верховная Рада определится, то на следующей неделе возможно рассмотрение этого закона».

Как сообщал УНИАН, последнее заседание ВР 6-го созыва должно состояться 4 декабря. Первое заседание новоизбранной ВР запланировано на 12 декабря.