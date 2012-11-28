Fitch отозвало рейтинг Донецкой области

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Донецкой области Украины, включая долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «B»/прогноз «Стабильный», а также краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(ukr)»/прогноз «Стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, причина отзыва рейтинга – прекращение участия региона в рейтинговом процессе. «Эмитент принял решение прекратить участие в рейтинговом процессе», - сказано в сообщении. В нем также отмечается, что агентство не имеет информации о бюджетных показателях региона в 2012 г. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Как сообщал УНИАН, в октябре Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало замедление роста валового внутреннего продукта Украины с 5,2% в 2011 году до 0,5% в 2012 году и слабый рост в 3,1% в 2013 году.

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