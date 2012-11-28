Доллар на межбанке снова приближается к уровню 8,20 грн

В среду, 28 ноября, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1670/8,1770 грн/долл., к 12:00 цены выросли - 8,1880/8,1935. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1880/8,1930. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2626/30, к 12:00 цены поднялись до 0,2630/34. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1100 (+0,0900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2890/1,2940.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5550/10,5695, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5820/10,5930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5615/10,5720.