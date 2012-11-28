Эксперты считают близким к реалистичному макропрогноз правительства на 2013 год

Макропрогноз правительства на 2013 год является довольно близким к реалистичному, считают эксперты, прокомментировавшие УНИАН обнародованный в среду правительственный прогноз темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2013 году на уровне 3,4% и показателя инфляции 4,8%.

В частности, экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь высказал УНИАН мнение, что правительственный прогноз не выходит за рамки других прогнозов, заслуживающих доверия.

«Эти данные более-менее вписываются в ту общую картину низких темпов экономического роста, которая ожидается и другими институциями. Например, наш Центр ожидает рост ВВП в следующем году на уровне 2,5%, инфляцию на уровне 5%... Показатели довольно близкие», - сказал А.Жолудь.

Напомним, по результатам подготовленного группой экспертов консенсус-прогноза, в 2013 году рост ВВП составит 2,9%, инфляция – в среднем 6,9%.

По мнению А.Жолудя, бюджет следует рассчитывать, исходя из пессимистического сценария, так как пересматривать его в сторону увеличения «всегда легче, чем секвестрировать».

Начальник аналитического отдела одного из коммерческих банков заявил УНИАН, что, по имеющейся у него информации, правительством был разработан также и пессимистический сценарий, согласно которому прогнозный рост ВВП в 2013 году составит 2,5%.

«Взяли наиболее оптимистичный (сценарий — УНИАН)... Я был бы более консервативным в прогнозировании на следующий год, на уровне 2% ВВП», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что прогнозировать уровень инфляции на 2013 год достаточно сложно. Эксперт считает, что спрос на потребительском рынке не станет причиной высокой инфляции в следующем году. «Я думаю, и в правительстве понимают, что будет замедление динамики и доходов населения, и розничного товарооборота. То есть спроса, который бы стимулировал рост цен, не будет», - сказал банкир.

Он также отметил, что факторами увеличения показателя инфляции может стать увеличение стоимости продукции самими производителями, а также рост тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2013 год, который был рассчитан, исходя из прогноза темпов роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 5,9%. Впоследствии документ был возвращен правительству на доработку и до сих пор так и не подан повторно в парламент.