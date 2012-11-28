ВТО призвала Украину отозвать заявку на пересмотр тарифов

Участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании 26 ноября приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок на широкий спектр товаров. Об этом сообщается на официальном сайте ВТО.

Заявление представила делегация Австралии. В нем, в частности, говорится: «В интересах развития многосторонней торговли и глобальной экономики мы призываем Украину отозвать свою заявку о пересмотре тарифов на широкий спектр продуктов, вмещающую 371 тарифную позицию и выходящую за рамки намерений ВТО относительно тарифных переговоров (Статья XXVIII соглашения ГАТТ от 1994 года)».

Участникам Совета, согласно заявлению, непонятно, какими будут компенсационные меры со стороны Украины. Кроме того, их беспокоит недостаток прозрачности со стороны Украины в этом вопросе.

Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

В сообщении ВТО учтена позиция Украины о том, что заявка является нормальной практикой и не свидетельствует о протекционизме. Украина, как сказано в сообщении ВТО, продолжит переговоры по пересмотру тарифов.

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку по их мнению, такой шаг мог значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины мог свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Вместе с тем, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий утверждал, что обращение Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно пересмотра ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом (ЕС) и не связано с возможностью вступления в Таможенный союз (ТС).

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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