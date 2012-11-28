В Брюсселе обсудили перспективы макрофинансовой помощи Украине

Брюссель. В Брюсселе обсудили перспективы начала реализации в Украине программы макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при ЕС, об этом, в частности, шла речь во время четырнадцатого заседания Подкомитета № 2 "Экономические и социальные вопросы, финансы и статистика" Комитета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, которое состоялось 27 ноября.

Делегацию Украины возглавил Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий, делегацию ЕС ­ директор Генерального директората Еврокомиссии “Экономика и финансы” Питер Бекс.

Стороны обсудили макроэкономическую ситуацию в Украине и Европейском Союзе и прогнозы ее развития в 2013 году, меры по реализации монетарной и финансовой политики, а также бюджетную политику Украины.

Отдельное внимание Подкомитет уделил имплементации положений Повестки дня ассоциации Украина-ЕС в экономической и социальной сферах. Были обсуждены, в частности, ход налоговой реформы в Украине, улучшение управления и контроля над государственными финансами, государственными закупками, макроэкономические аспекты реформирования энергетического сектора в Украине, сотрудничество в сфере статистики, а также ход социальной реформы в Украине.

Следующее заседание Подкомитета № 2 "Экономические и социальные вопросы, финансы и статистика" состоится во второй половине 2013 года в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет сотрудничества Украина-ЕС констатировал, что Украина выполнила все технические критерии для получения макрофинансовой помощи ЕС.

Справка УНИАН. 29 июня 2010 года Совет министров ЕС одобрил решение о предоставлении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Средства планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн евро.

Вместе с тем до последнего времени предоставление такой помощи было заморожено в связи с невыполнением Украиной ряда технических критериев, а также отсутствием решения в ЕС относительно выполнения Украиной так называемого Женвальского критерия в части функционирования демократических институтов, уважения к правам человека и верховенству права.

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