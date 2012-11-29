Чем больше позитива сейчас будет из США, тем выше шансы EUR/USD укрепиться - Forex Club

Любые комментарии переговоров в США по бюджетно-долговому вопросу будут оказывать неизгладимое впечатление на валютный рынок - чем больше позитива и готовности к компромиссу, тем выше шансы EUR/USD вновь вернуться к 1,30, а у GBP/USD – к 1,6050, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Кроме того, по их мнению, стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП из США. Несмотря на то, что темпы роста в третьем квартале все меньше волнуют инвесторов, большое значение имеют тенденции. Учитывая последние слабые сигналы из сектора обрабатывающей промышленности, трейдеры с интересом будут наблюдать за динамикой пересмотренных показателей. Изменения в сторону повышения могут ослабить опасения по поводу нестабильного состояния крупнейшей экономической системы мира.

Пара USD/JPY может вернуться к отметке 82,30 с вероятностью дальнейшего движения к 82,50.