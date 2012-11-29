В Австралии раскрыта крупнейшая в истории страны афера с кредитками

Полиция Австралии раскрыла банду мошенников состоящую в основном из граждан Румынии, которые завладели персональными данными 30 тысяч австралийцев и использовали их для изготовления фальшивых кредитных карт.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fairfax Media, злоумышленникам удалось взломать компьютеры более 100 предприятий малого бизнеса в Австралии и получить доступ к данным их клиентов. Полученную информацию преступники использовали для изготовления фальшивых кредитных карт.

Всего, по данным полиции, мошенникам удалось совершить незаконные финансовые операции на сумму более 30 миллионов долларов. Карты использовались на территории США, Европы, Южной Кореи, а также в Гонконге

В рамках совместной операции австралийской и румынской полиции 16 предполагаемых участников банды мошенников были арестованы, еще семерым суд Румынии уже предъявил обвинения. Среди арестованных Георге Игнат (Gheorghe Ignat) - восьмикратный чемпион Румынии по греко-римской борьбе.