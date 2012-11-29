Доллар растет на открытие межбанка

В четверг, 29 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1880/8,1970 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2643/47, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6195/10,6350. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2971/73 (среда - 1,2924/26).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.