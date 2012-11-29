Федерация работодателей призывает продолжить переговоры с ВТО по пересмотру тарифов

Федерация работодателей Украины настаивает на продолжении переговоров по пересмотру тарифных ставок на широкий спектр товаров в рамках членства Украины в ВТО и называет несколько преувеличенным недавнее заявление участников Совета ВТО по торговле, призывавших Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов.

Об этом сказано в пресс-релизе ФРУ, переданном УНИАН.

«Украина имеет все основания для рассмотрения поданной во Всемирную торговую организацию заявки на пересмотр условий членства в полном объеме. Заявление делегаций 23 стран - членов ВТО о том, что Украина, подавая заявку, вышла за рамки допустимого объема пересмотра тарифных условий, несколько преувеличено», - говорится в пресс-релизе.

По мнению экспертов ФРУ, статья XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года, которая определяет порядок пересмотра тарифных уступок, не содержит каких-либо ограничений относительно объема заявок. В этой связи Федерация работодателей Украины расценивает данное заявление как попытку ряда стран сохранить нынешний режим торговли с Украиной, который выгоден, в первую очередь, их национальным производителям.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок на широкий спектр товаров. Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

Справка УНИАН. В октябре Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку по их мнению, такой шаг мог значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины мог свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.