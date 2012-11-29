Кабмин сменил источник финансирования адресной помощи

Кабинет министров принял решение избавить солидарную пенсионную систему от несвойственных ей расходов - выплаты ежемесячной адресной помощи, которая теперь будет финансироваться за счет средств государственного бюджета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на решение правительства, принятое на заседании 28 ноября.

Как сказано в сообщении, изменения в соответствующее постановление Кабмина были внесены по инициативе вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины Сергея Тигипко.

«Как известно, выплата ежемесячной государственной адресной помощи осуществляется за счет средств, из которых выплачиваются пенсии и государственная социальная помощь. Поскольку эти выплаты не свойственны солидарной системе, правительство приняло решение осуществлять выплаты за счет средств государственного бюджета, что помимо прочего даст возможность решить вопрос взаиморасчетов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за то, чтобы именно в этом году было разработано и начато внедрение действенной и справедливой системы адресной социальной помощи. При этом премьер-министр Николай Азаров заявил, что она должна быть ощутимой.

Международный валютный фонд не раз обращал внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим.

Европейский банк реконструкции и развития также призвал украинские власти отказаться от механизма тотального субсидирования населения посредством заниженных тарифов и акцентировать внимание на адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Справка УНИАН. Дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2012 года увеличился в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2011 года — до 33,203 млрд грн.

Премьер-министр Украины Николай Азаров не исключает нулевой или отрицательный показатель ВВП по итогам текущего года.

Читайте также:

Бюджетные деньги пропали в "казначейском треугольнике"