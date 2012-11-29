Производители упаковки и продуктов выступают против новых сборов на переработку отходов

Украинские производители упаковки и пищевых продуктов выступают против сбора на переработку твердых бытовых отходов с производителей и импортеров упаковки и товаров в ней, предлагаемого законопроектами №11402 и 11405, и обращаются к правительству с просьбой не допустить введение данного сбора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг, 29 ноября, сообщили члены инициативной группы в лице главы Украинской Упаковочно-экологической коалиции Владимира Слабого, директора Лиги производителей пищевых продуктов Геннадия Кузнецова, исполнительного директора ассоциации «Укрпапир» Эдуарда Литвака.

«Если будут введены в действие эти законопроекты, то мы практически будем платить за одни и те же услуги 4 раза. Производители должны будут вложить это в себестоимость продукции», - сообщил В.Слабый.

Законопроектом №11402 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения сбора с производителей и импортеров упаковки и товаров в упаковке на развитие переработки твердых бытовых отходов» предлагаются ставки на упаковку из картона и бумаги - 0,35 грн/кг, пластмассы - 0,85 грн/кг, стекла - 0,15 грн/кг, жести - 0,4 грн/кг, алюминия или фольги - 1,1 грн/кг, комбинированного материала - 1,25 грн/кг и натурального материала (дерева, текстиля) - 0,2 грн/кг.

Участники пресс-конференции считают эти ставки необоснованными.

По словам В.Слабого, на сегодняшний день в Украине действует постановление Кабинета министров №915 "О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья", согласно которому импортные и отечественные производители платят сбор за утилизацию отходов упаковки государственной компании «Укрэкоресурсы» в аналогичном размере и, кроме того, оплачивают услуги по сбору и утилизации отходов другим специализированным организациям.

Как сообщил директор Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов, «ни в одной стране этот вопрос не решался строительством мощностей по переработке отходов, решался вопрос организацией раздельного сбора». По его словам, именно на отсортированные отходы будет спрос перерабатывающих предприятий. Участники пресс-конференции отметили, что на сегодняшний день перерабатывающие предприятия не функционируют на полную мощность - к примеру, в 2011 году было переработано 17 тыс. тонн пластика, тогда как мощности по его переработке в Украине составляют 51 тыс. тонн.

Также было отмечено, что стоимость упакованного товара после принятия закона может подняться в среднем на 10% в зависимости от материала. Кроме того, подчеркнули участники пресс-конференции, нужно учитывать не только потребительскую упаковку, но и групповую и транспортную, в которых осуществляется поставка товаров в торговые сети. При этом производители с целью экономии, вероятнее всего, будут переходить на более дешевую упаковку.

По оценкам В.Слабого, вследствие принятия соответствующих законов производители упаковки будут дополнительно тратить, согласно установленным тарифам, около 2,2-2,5 млрд грн в год.