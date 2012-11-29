НБУ пока не определился, будет ли проводить внешнее стресс-тестирования банков

Национальный банк Украины пока не определился с целесообразностью проведения очередного внешнего стресс-тестирования коммерческих банков для определения уровня их финансовой устойчивости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора Нацбанка Наталья Иваненко в ходе круглого стола в четверг, 29 ноября.

«Пока я не могу ответить вам на этот вопрос», - сказал Н.Иваненко, отвечая на вопрос, намерен ли регулятор провести в ближайшее время внешнее стресс-тестирование.

НБУ провел внешнее стресс-тестирование коммерческих банков по итогам их работы в 2009 году. Стресс-тестирование проводили аудиторские компании, которые осуществляли аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков. В его рамках проводилась оценка достаточности резервов и капитала банков, а также оценка кредитного портфеля. Оценочная сумма докапитализации украинских банков по результатам стресс-тестирования составляла 40 млрд грн.

Н.Иваненко отметила, что НБУ постоянно проводит внутреннее стресс-тестирование с точки зрения валютного риска, кредитного риска, риска ликвидности банковской системы в целом и по каждому банку отдельно.

«Стабильность банковской системы не вызывает у нас сомнений, она демонстрирует хорошие показатели в своей деятельности.... В общем и в целом, состояние, скажем так, нормальное», - резюмировала Н.Иваненко.

Напомним, по информации на сайте НБУ, прибыль банковской системы в октябре 2012 г. составила 1 млрд грн, с начала года - 3,798 млрд грн (за 10 месяцев 2011 года убыток системы составил 5,2 млрд грн).

Доходы банков в январе-октябре т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 8% - до 124,424 млрд грн, в том числе процентный доход составил 97,627 млрд грн, комиссионный доход - 17,444 млрд грн.

Расходы выросли на 0,2% и составили 120,626 млрд грн, в т.ч. процентные расходы - 55,837 млрд грн, общие административные расходы - 29,768 млрд грн, отчисления в резервы - 21,011 млрд грн.