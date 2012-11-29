На межбанке торги закрылись снижением котировок

В четверг, 29 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1880/8,1970, к 12:00 цены снизились до 8,1855/8,1905. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,1770/8,1830 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2643/47, к закрытию цены повысились - 0,2644/48. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9075 (-0,2025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2940/1,2995.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6195/10,6350, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6260/10,6365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6225/10,6340.