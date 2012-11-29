Украине нужно четко аргументировать свою позицию в переговорах с ВТО – эксперт

Украине следует если не отозвать свою заявку о пересмотре сотен тарифных ставок в рамках торговли с государствами - членами Всемирной торговой организации, то четко аргументировать свою позицию по наиболее критическим товарам или товарным группам. Такое мнение высказал УНИАН директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, комментируя заявление Совета по торговле товарами ВТО, призывающего Украины отозвать заявку о пересмотре тарифов.

«Украине разумнее всего будет принять (заявление - УНИАН) во внимание и если не отозвать заявку, то аргументированно обосновать некоторые позиции. Ведь одно из важнейших требований ВТО - четкое обоснование, почему требуется защита тех или иных рынков, товаров», - подчеркнул В.Юрчишин и добавил, что четкая аргументация нужна по единицам наиболее критических товарных групп или товаров.

По его мнению, проводить переговоры и консультации Украине следовало давно, поскольку таково еще одно правило ВТО. «Перед тем как что-то вводить или объявлять о введении каких-то защитных мер, нужно провести консультации, чтобы узнать позиции торговых партнеров, и в случае если есть разногласия, посмотреть на возможные компенсационные меры. Украина этого не сделала, а решила поставить страны перед фактом", - отметил эксперт.

По его мнению, действия Украины могут повлечь сразу несколько негативных последствий. Во-первых, по словам В.Юрчишина, это создаст прецедент для других государств, которые решат воспользоваться разного рода протекционистской защитой, прикрываясь кризисом. «Во-вторых, Украина в очередной раз продемонстрирует неумение выполнять взятые обязательства, и другие страны будут чувствовать себя свободно, вводя ответные меры без консультаций с Украиной. А это существенно ухудшит экспортные возможности Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность торговых партнеров Украины в ЕС и США. 26 ноября участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок. Участникам Совета, согласно заявлению, непонятно, какими будут компенсационные меры со стороны Украины. Кроме того, их беспокоит недостаток прозрачности со стороны Украины в этом вопросе. Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.