ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7% благодаря росту запасов и экспорта

Экономика США росла в третьем квартале быстрее, чем предполагалось ранее, но эти темпы вряд ли сохранятся надолго, так как страна готовится к резкому сокращению государственных расходов и повышению налогов в следующем году, сообщает Reuters.

ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7% в годовом исчислении, поскольку быстрое накопление запасов и рост экспорта компенсировали слабые потребительские расходы и первое сокращение деловых инвестиций более чем за год.

Хотя рост был гораздо быстрее, чем 2,0%, о которых правительство сообщило месяц назад, его вряд ли можно принять за признак силы экономики, так как он был вызван быстрым увеличением деловых запасов.

Оно, вероятно, прекратится уже в четвертом квартале, и запасы, наоборот, могут стать препятствием для роста, на который и без того уже влияют страхи, вызванные грядущим "бюджетным обрывом".

Законодатели и администрация Барака Обамы ведут переговоры о предотвращении "бюджетного обрыва", который может стоить экономике 600 миллиардов долларов и вызвать новую рецессию.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста ВВП на 2,8%. Деловые запасы добавили показателю роста 0,77 процентного пункта. Согласно прежней оценке, они отняли у этого показателя 0,12 процентного пункта. Исключая запасы, ВВП вырос на 1,9%.

Дефицит торговли в третьем квартале оказался меньше, чем думали раньше, так как рост экспорта компенсировал увеличение импорта. Но такая тенденция не сохранится надолго, учитывая замедление мирового спроса, особенно в Китае и Европе.

Торговля увеличила рост ВВП на 0,14 процентного пункта, тогда как ранее предполагалось, что она отняла у него 0,18 процентного пункта.

Другие детали отчета были довольно слабыми. Потребительские расходы, на которые приходится около 70% экономической активности США, выросли на 1,4%, хотя, согласно первой оценке, рост составлял 2%.

Во втором квартале потребительские расходы увеличились на 1,5%.

Показатель деловых расходов был пересмотрен вниз, до сокращения на 2,2% вместо 1,3%.

Это было первое падение с первого квартала 2011 года.

Корпоративные прибыли после уплаты налогов выросли на 3,3% в третьем квартале после повышения на 2,2% в предыдущие три месяца.

Расходы на нежилое строительство сократились после пяти кварталов роста. Повышение объемов государственных инвестиций было пересмотрено до 3,5% с 3,7%, так как оценка расходов правительства была снижена.

Показатель роста строительства домов был снижен до 14,2% с 14,4%. Эта сфера выигрывает в результате крайне мягкой монетарной политики ФРС, благодаря которой ставки по закладным упали до рекордных минимумов.

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