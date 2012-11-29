Янукович требует от правоохранителей не вмешиваться в работу предпринимателей

Президент Украины Виктор Янукович требует от правоохранительных органов не вмешиваться в работу предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время торжеств по случаю Дня работников прокуратуры.

По словам В.Януковича, стратегическими приоритетами власти является эффективное проведение экономических и социальных реформ, внедрение европейских стандартов уровня жизни, обеспечение гарантий и защиты конституционных прав наших соотечественников, улучшение их благосостояния.

«Масштабные изменения, которые сейчас происходят в Украине, осуществляются ради людей. Приоритетными среди них являются повышение уровня жизни граждан и преодоление бедности», - сказал В.Янукович.

По убеждению Президента, для решения этих задач в стране необходимо создать привлекательное инвестиционное пространство и надлежащие условия для законной и успешной предпринимательской деятельности.

«Именно на это должны быть направлены ваши усилия. Требую от правоохранителей исключить любое вмешательство в работу предпринимателей. Ведь именно от вашей позиции во многом зависит бизнес-климат в стране», - подчеркнул Президент.