МВФ прогнозирует снижение золотовалютных резервов НБУ до 24 млрд долл.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют снижение золотовалютных резервов Национально банка Украины до 24 млрд долл. до конца текущего года и сохранение тенденции на снижение в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в отчете МВФ, которым располагает УНИАН.

«Золотовалютные резервы, как ожидается, упадут до уровня 24 млрд долларов (40% краткосрочного долга) к концу 2012 года. При этом в 2013-2014 годах резервы также останутся на низком уровне (27% краткосрочного долга), что определенно отразится на оценках уверенности инвесторов», - говорится в отчете МВФ.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов - так и объективные внешние опасности. При этом дефицит платежного баланса в следующем году, согласно отчету, может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей, а среднегодовой показатель инфляции - 5%. Объем внешнего и внутреннего долга составит, по расчетам МВФ, - 65 и 35% ВВП соответственно.

Курс гривни, по словам экспертов МВФ, на сегодняшний день переоценен в среднем на 8-13% и потому Фонд предлагает снизить курс национальной валюты к доллару на 13% для достижения бездефицитного платежного баланса.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл., при этом за январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.). Этот объем эксперты уже назвали критическим для экономики Украины.

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