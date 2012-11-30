Власти США не договорились, как "перейти обрыв": республиканцы отвергли предложение Обамы

Власти США не смогли договориться о том, как избежать «фискального обрыва»: республиканцы отвергли предложение президента Барака Обамы об увеличении налоговых поступлений и очередном повышении потолка госдолга, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Businessweek.

Министр финансов США Тимоти Гайтнер представил конгрессу план Обамы, включающий увеличение налогов на 1,6 трлн долл. на период в 10 лет, сокращение расходов, в том числе на медицинское страхование, на 400 млрд долл. тоже за 10 лет и отмена налоговых льгот для богатых американцев, введенных экс-президентом Джорджем Бушем.

Как сообщал УНИАН, госдолг США в сентябре впервые в истории превысил отметку в 16 трлн долларов. За один день он подскочил на 25 млрд долларов.

Аналитики в этой связи напомнили, что потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 трлн долларов. По их мнению, ситуация развивается таким образом, что Обаме придется повышать данный потолок. В то же время, они напоминают, что в прошлом году сложные переговоры по этому поводу между демократами и республиканцами едва не привели правительство к дефолту - тогда проблему удалось решить буквально "на флажке".

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