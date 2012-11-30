Торги по доллару на межбанке в пятницу открылись снижением котировок

В пятницу, 30 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1730/8,1850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2649/0,2654, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6355/10,6580. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3014/1,3016 (четверг – 1,2971/1,2973).