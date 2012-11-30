Объем платежей по единому налогу за 10 месяцев утроился - ГНСУ

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Согласно сообщению, в 2012 году на упрощенную систему налогообложения перешли порядка 1 млн предпринимателей, благодаря введению новых правил, позволяющих быстро и просто перейти на уплату единого налога. В частности, на 1 ноября 2012 года количество физических лиц – предпринимателей, выбравших упрощенную систему налогообложения, составило 1,26 млн человек. К первой группе «упрощенцев» относятся 291 тыс. человек, ко второй – 724 тыс. человек, к третьей – 244 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности». Законом определены группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность.