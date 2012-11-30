Госказначейство уверяет, что средств для выполнения плановых расходов бюджета достаточно

На счетах Госказначейства объем финансовых ресурсов, который вместе с остатком валютных средств составляет более 11 млрд грн, является достаточным для выполнения запланированных показателей Государственного бюджета Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

*** Украина во второй декаде ноября 2012 года разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. с доходностью на уровне 7,8% годовых. Согласно информации, обнародованной на сайте Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКР) на 1 ноября т.г. составлял 1,762 млрд грн, что является наименьшим показателем с начала 2010 года.

Ведомство объясняет, что осуществление оперативного управления на основе внедренной системы прогнозирования позволяет сегодня иметь более низкие остатки средств на едином казначейском счете и оперативно их использовать.

Как сообщал УНИАН, расходы госбюджета в январе-октябре составили 302,631 млрд грн, или 73% от планового показателя в 413,605 млрд грн на весь 2012 год. В т.ч. расходы общего фонда составили 262,225 млрд грн, что, соответственно, также составляет 73% от запланированной суммы расходов в 360,501 млрд грн на весь 2012 год.

Напомним, 19 ноября профсоюзы заявили, что для осуществления в 2012 году всех выплат бюджетникам не хватает около 10 млрд грн.

28 ноября премьер-министр Николай Азаров распорядился провести всеукраинское селекторное совещание по вопросам возникшей задолженности по зарплате бюджетникам. При этом Н.Азаров сказал, что руководители регионов должны проинформировать, как использовались за последние месяцы бюджетные средства. Глава правительства отметил, что есть неединичные случаи, когда отдельные чиновники, рассчитывая, что с выплатой заработной платы правительство всегда поможет, используют финансовые ресурсы не на первоочередные цели.

***По данным Государственной службы статистики, в Украине общая задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября т.г. сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн, и составила 896,906 млн грн.

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко 29 ноября заявил, что долги по зарплатам работникам бюджетной сферы будут ликвидированы в ближайшие недели.

Читайте также: Бюджетные деньги пропали в "казначейском треугольнике"