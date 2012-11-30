Шансы у пары EUR/USD продолжить укрепление снижаются - Forex Club

Скорее всего, до 25 декабря компромисс по бюджетно-долговому вопросу в США будет найден, но все это время рынок продолжит томиться в неопределенности, поэтому шансы у EUR/USD и GBP/USD продолжить укрепление снижаются, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их оценке, для пары EUR/USD уровень 1,30 остается сильнейшим техническим сопротивлением и пятница пройдет в борьбе с указанной отметкой.

GBP/USD будет вести себя более сдержанно, так как последние экономические показатели начали говорить о слабости экономики. Лишь сильные экономические сигналы способны оказать паре поддержку в прорыве уровня 1,6050. На сегодня таких релизов не запланировано.

Несмотря на обилие экономических релизов из Японии, запланированных на сегодня, ожидать активности USD/JPY в течение пятницы не стоит. Раньше отчеты США вызывали активную реакцию, однако теперь все внимание перекрыли политические войны. Лишь подтверждение хоть какого-то прогресса в бюджетном деле поможет паре прорвать уровень 82,30 и двинуться к отметке 82,80.