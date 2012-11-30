ГНСУ расширила перечень тематических консультаций для налогоплательщиков

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) согласно приказам главы ведомства расширила перечень консультаций, предоставляемых налогоплательщикам налоговыми органами, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС Киева.

В частности, разъяснения будут предоставляться относительно использования факсимиле при составлении первичных документов, документов бухгалтерской отчетности и налоговой отчетности; относительно обеспечения единого подхода к использованию штрафных санкций за нарушение норм Налогового кодекса, а также относительно уплаты земельного налога частными предпринимателями – собственниками нежилых помещений.

Все разъяснения обнародованы на официальном сайте и структурированы в виде вопросов и ответов со ссылками на нормативные акты, регулирующие вопросы налогообложения.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины до конца года представит на рассмотрение общественности стратегию развития ведомства на ближайшие 5 лет. Расширение консультационной и сервисной составляющей является приоритетным направлением работы Госналогслужбы и входит в число основных ориентиров при реформировании службы и либерализации налоговой политики.

Госналогслужба в течение месяца получила порядка 5 тысяч предложений от налогоплательщиков по реформированию налоговой политики Украины.