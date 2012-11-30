Инфляция в еврозоне в ноябре снизилась

Брюссель. По предварительным данным, в ноябре 2012 года годовая инфляция (ноябрь к ноябрю) составит 2,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В октябре 2012 года годовая инфляция в зоне евро составляла 2,5%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,6%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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