Рост ВВП Польши в третьем квартале замедлился до 1,4%

Варшава. В Польше рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале текущего года замедлился до 1,4% с 2,3% во втором квартале и 3,6% за первые три месяца текущего года.

Согласно обнародованным сегодня Главным управлением статистики Польши (GUS) предварительным данным, которыми располагает УНИАН, снижение темпов роста ВВП в 3-м квартале обусловлено сокращением внутренних расходов, которое не удалось компенсировать за счет замедляющегося роста экспорта.

Темп падения внутреннего спроса в третьем квартале в стране ускорился до 0,7% с 0,4% за предыдущие три месяца.

Частное потребление увеличилось на 0,1% - самое низкое значения с 2003 года.

Напомним, польские аналитики ожидали роста ВВП в третьем квартале на уровне 1,8%.

С учетом сезонности ВВП в III квартале вырос на 0,4% к предыдущему кварталу и на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Нацбанк Польши впервые с 2009 года снизил ключевую учетную ставку на 0,25% - до 4,5%, чтобы побудить рост замедляющейся экономики.

Справка УНИАН. Правительство Польши ожидает снижения темпов роста национального ВВП в текущем году до 2,5% с 4,3% годом ранее.

Польша стала единственной страной из 27 государств Евросоюза, которой удалось избежать рецессии из-за начавшегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса.

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