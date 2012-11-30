Миссия МВФ прибудет в Украину 6 декабря - Азаров

Осло. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 декабря для обсуждения вопросов по дальнейшему сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 30 ноября, на совместной с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Осло.

«6 декабря в Украину прибывает миссия МВФ», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в ходе работы миссии будет определено, будет ли Украина продолжать действующую программу с Фондом либо будет заключена новая программа сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября директор департамента по международным отношениям МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд пока не определился с условиями продолжения сотрудничества с Украиной и не называет сроки визита технической миссии МВФ в Украину.

«Что я могу сказать в отношении Украины, так это то, что власти высказывают интерес к возобновлению программы сотрудничества с МВФ, однако условия сотрудничества еще не обсуждались. И мы пока не получали от украинской стороны предложения направить в страну миссию для переговоров», - сказал Д.Райс.

Напомним, ранее, 2 ноября, Д.Райс заявлял, что МВФ с нетерпением ждет взаимодействия с новым правительством Украины. Тогда же в Киеве завершила работу техническая миссия МВФ, однако о результатах проделанной работы не сообщалось.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

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