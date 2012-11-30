Введение 15% сбора с продажи валюты может еще больше снизить доверие к гривне — эксперт

Введение 15%-ного сбора с продажи наличной иностранной валюты может еще больше снизить доверие украинцев к национальной валюте, отметил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Евгений Гребенюк.

«Возможно, в краткосрочной перспективе опасность принятия этого налога и подтолкнет кого-то сдать какую-то часть валюты, но в долгосрочной перспективе этот налог еще больше подорвет доверие к национальной валюте. Ведь если ее нужно защищать такими методами, то значит она слишком слаба?» - сказал аналитик.

Кроме того, по мнению Е.Гребенюка введение сбора с продажи валюты может определить негативные тенденции в депозитной базе. «Ведь у нас народ обученный предыдущими кризисами, и если видит, что власть доходит уже до таких одиозных решений, то возникает вопрос: что будет следующее?» - отмечает аналитик.

Пол его мнению, в такой ситуации население предпочтет на какое-то время переместить свой депозит в домашний сейф. «Скорее всего, именно так отреагирует массовый вкладчик. А это уже может создать на порядок более опасные угрозы для банковской системы, чем умеренная девальвация, с которой власти борются такими сомнительными методами», - считает Е.Гребенюк.

Аналитик выразил надежду, что законопроект о введении сбора с продажи валюты так и не будет принят парламентом.

«Я очень надеюсь, что нынешняя Верховная Рада не успеет за это проголосовать, а в новой Раде, я очень на это надеюсь, такой опасный законопроект никто не будет даже рассматривать», - сказал он.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» отмечают, что последние заявления представителей НБУ дают основания говорить, что Нацбанк все же рассчитывает на введение сбора. Это в свою очередь, по мнению аналитиков, дополнительно свидетельствует о нацеленности Нацбанка на сохранение в ближайшем будущем стабильности гривни.

Таким образом, в банке считают, что учитывая позицию НБУ и поддержку введения сбора со стороны правительства, законопроект о сборе имеет все шансы получить поддержку в парламенте.

«Мы считаем, что вероятность его (сбора с продажи валюты - УНИАН) введения до конца

текущего года по-прежнему остается высокой», - говорят в «ИНГ Банк Украина».

В свою очередь директор казначейства «ТАСкомбанка» Андрей Василенко отмечает, что введение сбора с продажи валюты окажет существенное влияние на рынок и, вероятно, в первую очередь снизит спрос на валюту со стороны населения, основная масса которого, независимо от того, плохо это или хорошо, хранит свои сбережения в долларах.

«Национальный банк искусственно прививает мысль о том, что кроме как в гривне держать свои сбережения не стоит, потому что все остальное будет подлежать налогообложению. Таким образом, регулятор стремится стабилизировать ситуацию на валютном рынке и поддержать курс национальной валюты», - говорит А.Василенко.

При этом, по его мнению, Нацбанку не стоит забывать, что подобные жесткие механизмы приводят к активизации черного рынка, где валюта будет продаваться без учета налогов.

«Даже если курс будет на уровне 8,20 грн за доллар, и с учетом удержания 15% налога, реальный курс продажи в банке получится на уровне 7 грн. Таким образом, это подвигнет население менять валюту на черном рынке. Интересно то, что черный рынок, понимая сложившуюся ситуацию, также будет реагировать на подобные действия и в конечном счете выставит цену за доллар не 8,20 грн, а на уровне 7,20–7,50 грн за доллар. В итоге в самом выгодном положении здесь оказывается «серый» импорт, который регулярно покупает валюту на черном рынке, и подобное снижение цен на валюту будет им очень интересно», - объясняет возможные перспективы введения сбора А.Василенко.

Поэтому он считает, что в ближайшем будущем следует ожидать жестких мер по отношению к черному рынку со стороны государства.

Банкир напоминает, что в случае принятия закона он вступает в действие спустя 60 дней с момента подписания, таким образом, у граждан есть возможность обменять доллары на гривню без уплаты налогов в течение двух месяцев.

«Но важно помнить, что в случае если законопроект вступит в силу, и при этом курс доллара удержать от роста не удастся, а население потеряет 15% - этого государству никто не простит», - подчеркнул А.Василенко.

Как сообщал УНИАН, законопроект о введении 15% сбора был зарегистрирован в Верховной Раде 19 ноября. Однако 20 ноября ВР отложила его рассмотрение на неопределенный срок, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект. При этом глава Национального банка Сергей Арбузов в интервью телеканалу ICTV заявил, что Нацбанк намерен настаивать на введение налога.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

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